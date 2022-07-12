В Хабаровском крае попросили ввести ЧС федерального уровня из-за пожаров Власти Хабаровского края попросили ввести ЧС федерального уровня из-за пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ситуация с пожарами в Хабаровском крае требует введения чрезвычайной ситуации федерального уровня, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Дегтярев. По его словам, синоптики не обещают похолодания, которое позволит упростить ситуацию с пожарами.

Принято решение обратиться в Рослесхоз с просьбой ввести на территории региона ЧС федерального значения, — написал Дегтярев.

Ранее Минприроды подготовило проект показателей ежегодного сокращения лесных пожаров в России. Согласно документу, в 12 регионах, лидирующих по количеству лесных пожаров, в число которых входит в том числе и Хабаровский край, площади пожаров должны сократиться на 50% в ближайшие пять лет, а в остальных — к 2030 году.

Эксперты отмечают, что для этого необходимы серьёзные усилия, финансирование и перестройка всей системы управления лесами. Кроме того, нужно изменить подход к противопожарному просвещению населения.