«Я горжусь»: глава Крыма сообщил о мобилизации сына Аксенов сообщил о мобилизации сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

↵Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его сын был мобилизован в армию, передает Telegram-канал РИА Новости Крым. По словам Аксенова, его сыну позвонили из военкомата и тот отметил, что не может остаться в стороне. Глава Крыма добавил, что юноша уже находится на территории части.

Пришел ко мне сам. Вчера ему позвонили из военкомата, он сказал, что не может остаться в стороне. Горжусь, — сказал Аксенов.

Ранее Аксенов сообщил, что каждый мобилизованный крымчанин получит единоразовую выплату в 200 тысяч рублей. По его словам, это будет дополнительная финансовая помощь для воинов и их семей. Также глава Крыма заверил, что вся актуальная информация будет публиковаться на портале правительства республики, в том числе ответы на вопросы, поступившие от участников СВО, мобилизованных граждан и членов их семей. Аксёнов добавил, что никто не останется без поддержки.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизованные лица получат выплаты и статус военнослужащих-контрактников.