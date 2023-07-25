Взрыв произошел в жилом доме в Нижнекамске

Фото: t.me/ramilmullin

Взрыв произошел в одном из жилых домов в городе Нижнекамске, сообщил в своем Telegram-канале мэр Рамиль Муллин. Он заверил, что ситуация находится под контролем экстренных служб, работает оперативный штаб, а жильцам пострадавших квартир окажут максимальную помощь.

Сегодня утром на Вахитова, 11, произошел хлопок. Ситуация под контролем экстренных служб, на месте создан оперативный штаб, который будет решать все вопросы по мере их поступления, — написал градоначальник.

В главке МЧС по Республике Татарстан уточнили, что на первом этаже пятиэтажного панельного дома начался пожар. Спасатели ликвидировали открытое горение и спасли девять человек, в том числе одного ребенка. Еще 15 человек эвакуировались из здания самостоятельно.

Причины возгорания уточняются, дом газифицирован.

По информации РЕН ТВ, в результате произошедшего пострадали два человека. В доме повреждены несущие конструкции.

Ранее газ взорвался в пятиэтажном жилом доме в городе Красновишерске Пермского края. За взрывом последовал пожар, площадь которого составила 50 квадратных метров. В результате происшествия пострадал один человек. Кроме того, частично разрушились перегородки между двумя квартирами и были выбиты стекла.