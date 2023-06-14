Один человек пострадал при взрыве газа в Пермском крае МЧС: хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Пермском крае, пострадал один человек

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Хлопок газа произошел вечером 14 июня в пятиэтажном жилом доме в городе Красновишерске Пермского края. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о хлопке бытового газа в квартире на пятом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Красновишерск, ул. Лоскутова поступило 14 июня 2023 года в 22:10 (20:10 мск) от диспетчера ЕДДС Красновишерского городского округа, — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, на месте происшествия пожарные расчеты зафиксировали разрушение остекления в квартирах и частичное разрушение перегородки между двумя квартирами. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Огонь ликвидирован. В тушении пожара принимали участие 12 человек и 5 единиц спецтехники.

Также из здания были эвакуированы 60 человек, включая пятерых детей. Еще двух человек пожарные спасли с четвертого этажа с помощью автолестницы.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Энгельсе в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадавших нет. В доме были выбиты две оконные рамы.

Также сообщалось, что житель Набережных Челнов погиб в результате взрыва в квартире. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».