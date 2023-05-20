Вышедшая из берегов река Амга в Якутии затопила 69 дворов

Фото: vk.com/mchs_yakutia

В Амгинском районе Якутии река Амга вышла из берегов и подтопила 69 дворовых территорий, сообщает в Telegram оперштаб республики. По данным ведомства, подтопленными оказались дворы в населенных пунктах Амга и Чапчылган. В районе ввели режим ЧС.

Уровень воды составляет 962 см при критических 925 см. За два часа подъем составил два сантиметра. В селе Амга подтоплена 41 дворовая территория, в селе Чапчылган — 28 дворов, — говорится в сообщении оперштаба от 10:33 мск.

Представители ведомства подчеркнули, что жители сел были заранее проинформированы о последствиях подтоплений и расселены в соседние населенные пункты. По последним данным, жертв наводнения нет.

По данным администрации Амгинского района, к 17:08 мск уровень воды поднялся до 966 сантиметров при критических 925. Социальные объекты не пострадали, отметили власти.

В марте 2023 года жители станицы Кумылженской Волгоградской области оказались отрезаны от цивилизации из-за разлива реки Кумылги. По их словам, они не могли добраться до аптек, магазинов и отделения почты даже на легковых автомобилях, поскольку транспорт не был способен проехать через разлившиеся воды.