Разлившаяся река под Волгоградом отрезала жителей станицы от цивилизации Жители станицы Кумылженская оказались отрезанными от Волгоградской области из-за разлива реки

Фото: glavakum/t.me

Люди в станице Кумылженская Волгоградской области оказались отрезаны от цивилизации из-за разлива реки Кумылги, сообщает V1.RU со ссылкой на местных жителей. По их словам, они не могут добраться до аптек, магазинов и отделения почты даже на легковых автомобилях, поскольку транспорт не способен проехать через разлившиеся воды.

Река Кумылга, на которой стоит наша станица, вышла из берегов и постепенно подбирается всё ближе к домам. Если все продолжится с такой же скоростью, то к ночи будем плавать. Дай бог, чтобы не так, как в 2018 году. Проезд с нашей улицы в станицу уже затопило, «Нива» и «Газель» с утра еще проезжали, а вот легковые уже не пройдут. Так что мы останемся на некоторое время в изоляции — ни в аптеку, ни на почту, ни в магазины, — рассказал один из жителей станицы.

Тем временем телеканал РЕН ТВ сообщает, что паводки достигли и самого Волгограда. Так, в Ворошиловском районе города затопило частный сектор. Вода начала подступать и к частным домам, утверждают журналисты.

Ранее сообщалось, что жителей поселка Радищево Ульяновской области эвакуируют в пункты временного размещения в связи с затоплением талыми водами. Так, в Радищево жителям помогают 40 спасателей. Кроме того, к работе привлечены 19 единиц техники.

До этого стало известно, что в Борисоглебске Воронежской области из-за таяния снега затопило частный сектор. В Сети появились кадры, на которых видно, что местные жители буквально не могут выбраться из своих домовладений из-за последствий паводка. Администрация города заявила, что местные службы стараются оперативно реагировать и устранять затопления.