Выпускник назвал мотив нападения с ножом на одноклассницу на линейке Полоснувший ножом одноклассницу выпускник заявил следователю, что сделал это «просто так»

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Выпускник школы в поселке Иловля под Волгоградом, который напал с ножом на одноклассницу, на допросе заявил, что полоснул девушку «просто так». На вопрос следователя, что девушка сделала ему плохого, тот сразу ответил: «Да ничего». Получив такой ответ, полицейский тотчас поинтересовался причиной его поступка, на что закованный в наручники выпускник сказал, что «хотел заняться вымогательством денег у всей школы и у мамки с папкой». Кадры допроса опубликовал Telegram-канал «112».

Зачем ты ее полоснул, что она тебе плохого сделала? — Да ничего. — Просто так что ли? — Ага, — следует из диалога полицейского и задержанного.

По данным канала, выпускника школы отправят на психиатрическую экспертизу.

Утром 23 мая во время линейки школьник достал нож и приставил его к горлу одноклассницы, стоявшей спереди. Его сразу оттащили другие выпускники. Девочке же оказали помощь и наложили швы. Пострадавшая доставлена домой, она в шоке и пытается отойти от произошедшего.

NEWS.ru ранее спросил у одного из учеников этой школы, что могло стать причиной нападения на выпускницу. Тот пояснил, что задержанный испытывал к ней чувства, которых девушка не разделяла. По словам собеседника, такого поступка от подростка не ждал никто.

В администрации Иловлинского района рассказали изданию «Высота 102», что инцидент произошел в школе на улице Красноармейской, 39а. Нож задел девушку по касательной и нанес непроникающее ранение, физическому здоровью потерпевшей ничего не угрожает.

Знакомая пострадавшей рассказала NEWS.ru, что одиннадцатиклассник был неадекватен. По ее словам, для этого не было никаких причин. Все произошло, когда ученики пели песню.