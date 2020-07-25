Выпускник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/b95106f6-ce97-11ea-ad4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Выпускник костромской школы № 30 набрал 400 баллов на едином госэкзамене (ЕГЭ), сдав информатику, профильную математику, физику и русский язык на высший балл. Его максимальный результат стал пятым в истории российского ЕГЭ.

Выпускник костромской школы № 30 набрал на ЕГЭ 400 баллов по четырём предметам: информатике, русскому языку, профильной математике, физике — максимум возможного! Рекорд юноши — редкое явление. Костромской выпускник стал пятым, — цитирует РИА Новости сообщение костромской администрации.

Имя выпускника не называется. Однако директор его школы Александра Зюзина отметила, что мальчик с первого класса проявлял склонность к наукам, принимал участие в олимпиадах, отлично учился и окончил школу с золотой медалью.

Как писал NEWS.ru, средний тестовый балл на ЕГЭ по истории вырос по сравнению с прошлогодним показателем на 1,5 балла и составил 56,4. Доля выпускников, набравших 81–100 баллов по этому предмету, выросла на 4,5%, а 614 участников единого госэкзамена получили максимальные 100 баллов, сообщили в Роспотребнадзоре. На ЕГЭ по физике средний тестовый балл практически не изменился и составил 54,5, доля высокобалльных работ также осталась на уровне прошлого года (8,5%), 100 баллов на ЕГЭ по физике получили 302 выпускника.