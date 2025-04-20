Выкованный из снарядов крест установят на месте боев в Судже

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Православный крест, выкованный из снарядов известным в Донбассе мастером Виктором Михалевым, доставили в Курск, рассказали в пресс-службе правительства региона. Отмечалось, что памятный знак хотят установить в Судже.

В Курск из Донецка доставили крест, выкованный из снарядов. Он создан известным на Донбассе мастером-кузнецом Виктором Михалевым. Установить символ веры и победы планируют в Судже, когда это позволит оперативная обстановка. Временно он будет находиться на территории около Знаменского кафедрального собора в Курске, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего планируется изготовить 33 таких креста, 12 из них уже установлены в местах боевых действий, проходивших с 2014 года. Символы веры выполнены в едином стиле, но отличаются деталями.

На кресте, изготовленном для Курской земли, присутствуют три розы как символ Святой Троицы. Сам православный крест возвышается над поверженным оружием, приносящим зло и смерть, — цитирует пресс-служба добровольца «Эспаньолы» Василия Александрова.

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