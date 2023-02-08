ВСУ выпустили восемь ракет по электроподстанции в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли электроподстанцию в Теткино Курской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные выпустили восемь ракет по электроподстанции в Теткино Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в поселке и соседнем селе Попово-Лежачи пропало электричество. Ремонтные службы занимаются устранением последствий аварии.

Сегодня вечером ВСУ обстреляли район подстанции в Теткино. Насчитали восемь прилетов. В результате повреждений отсутствует электроснабжение в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи. По предварительной информации, пострадавших нет. Ремонтные бригады готовы приступить к восстановлению электроснабжения, — написал Старовойт.

С 4 февраля на территории Курской области действует бессрочный высокий уровень террористической опасности. По словам Старовойта, «желтый» уровень угрозы будет действовать до тех пор, «пока необходимы усиленные меры по защите и охране территории».

5 февраля Старовойт сообщал, что село Горналь в Курской области попало под обстрел ВСУ. По словам губернатора, при атаке украинской армии никто не пострадал. Старовойт указал, что в ходе обстрела были повреждены линия электропередачи, которая тянется от водопроводной башни, а также автомобиль и один из домов.

30 января Старовойт рассказал об обстреле ВСУ Рыльского района области. В окрестностях деревни Поповка, расположенной на границе с Сумской областью, было зафиксировано более 20 прилетов снарядов. Старовойт указал, что пострадавших нет.