ВСУ ударили по линии электропередачи под Белгородом Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки была повреждена линия электропередачи. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, за исключением линии электропередачи. Аварийные службы выехали на место для оперативного устранения последствий, — написал Гладков.

18 апреля Гладков сообщал, что в Белгороде во дворе частного дома взорвалась граната, в результате один человек погиб, еще два получили ранения. Губернатор заявлял, что жильцы дома, по предварительной информации, вели асоциальный образ жизни.

20 апреля белгородский губернатор заявил, что с момента начала проведения военной операции на Украине из-за атак ВСУ погибли 30 жителей региона. Также он рассказал, что 123 человека получили различные травмы. Всего украинские военные атаковали Белгородскую область 2276 раз, добавил Гладков.