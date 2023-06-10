ВСУ пытались обстрелять Крым баллистическими ракетами Аксенов: силы ПВО в Крыму сбили две украинские баллистические ракеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две украинские баллистические ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны Крыма утром 10 июня, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что жертв и пострадавших нет.

Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». В результате атаки жертв и пострадавших нет, — написал Аксенов.

Ранее Вооруженные силы Украины выпустили ракеты Storm Shadow по эвакуированным жителям Херсонской области. По словам врио главы региона Владимира Сальдо, при обстреле пунктов временного размещения на Арабатской стрелке погибла женщина.

До этого в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины, сообщили, что за 9 июня ВСУ 18 раз обстреляли территории региона. Всего при этом было выпущено 124 боеприпаса.

В результате обстрелов были ранены три мирных жителя, включая ребенка 2009 года рождения, в Петровском и Киевском районах Донецка, а также в Центрально-Городском районе Горловки.