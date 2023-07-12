В ДНР заявили о серьезных потерях ВСУ на Угледарском направлении Пушилин: ВСУ понесли существенные потери при попытке атаковать на Угледарском направлении

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины во время контрнаступления на Угледарском направлении понесли существенные потери и были отброшены на исходные позиции, заявил в эфире «Соловьев Live» врио главы ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что российские войска перешли в контратаку на Краснолиманском направлении.

Видим на Угледарском направлении безуспешные попытки занять наши позиции, при серьезных потерях противник отброшен на исходные позиции, — сказал Пушилин.

О переходе российский войск в контрнаступление на Краснолиманском направлении 11 июля сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава военного ведомства уточнил, что Вооруженные силы РФ в рамках контратаки продвинулись на 1,5 километра в глубину и на два километра по фронту.

Минобороны ранее сообщило, что ВСУ предприняли серию неудачных попыток наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. ВС РФ успешно отразили удары в районе девяти населенных пунктов. Противник понес существенные потери в живой силе и технике.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что несколько групп иностранных наемников прибыли под Купянск. Они присоединятся к диверсионно-разведывательным группам ВСУ, обосновавшимся на соответствующем участке фронта, добавил он.