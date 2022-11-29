ВСУ обстреляли Суджанский и Кореневский районы Курской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ ведут обстрел Суджанского и Кореневского района. По Суджанскому району зафиксировано 11 прилетов, отмечает глава региона в своем Telegram-канале.

Есть попадание по объекту энергоснабжения. Из-за этого частично обесточены Суджанский и Кореневский районы. После обстрела специалисты оценят ущерб и приступят к восстановлению повреждений, — написал Старовойт.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

В этот же день, 29 ноября, было зафиксировано не менее десяти прилетов со стороны ВСУ в поселок Теткино. В результате атаки были повреждены объекты энергоснабжения, поэтому часть поселка обесточена. Глава региона Старовойт отметил, что ремонтные бригады уже выехали на место и в ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на границу с Украиной в Курскую область были направлены дополнительные российские войска. Он также пообещал продолжить оказывать помощь военнослужащим, не назвав конкретных мер.