Старовойт сообщил об увеличении числа военных РФ на границе с Украиной

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

На границу с Украиной в Курскую область были направлены дополнительные российские войска, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в ходе оперативного совещания областного правительства, передает «Коммерсант». Он также пообещал продолжить оказывать помощь военнослужащим, не назвав конкретных мер.

К нам в регион продолжают поступать войска для укрепления обороноспособности. Наша задача — помочь им обустроиться с тем, чтобы надежно обеспечивалась безопасность на границе, — сказал губернатор.

20 ноября Старовойт продлил «желтый» уровень террористической опасности в регионе. По его словам, он будет действовать в регионе до 6 декабря. Губернатор призвал граждан быть бдительными. Он напомнил, что о подозрительных людях, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах необходимо сообщать по номеру 112.

Ранее ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области. Старовойт сообщил, что не менее шести снарядов упали на его территории. По его словам, пострадавших среди населения нет, однако в некоторых домах повреждены балконы и выбиты стекла.