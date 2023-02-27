ВСУ обстреляли село в Брянской области Глава Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Зерново

Фото: Министерство обороны Украины

ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что в результате атаки загорелся частный дом, пострадавших нет.

ВСУ произвели минометный обстрел территории Суземского района. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два дома. Оперативные службы работают на месте, — написал Богомаз.

17 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал Брянский международный аэропорт. Сообщалось, что за последние восемь дней это была уже третья попытка Вооруженных сил Украины атаковать аэропорт.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 февраля украинские БПЛА атаковали Стародубский округ Брянской области. Атака была успешно отражена российской системой ПВО, обломки сбитого беспилотника упали на строящийся дом. По словам Богомаза, в результате происшествия никто не пострадал. Специальная комиссия оценит разрушения, владельцу домовладения будет возмещен ущерб.