Mash: беспилотник ВСУ вновь атаковал аэропорт в Брянске

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотник ВСУ атаковали Брянский международный аэропорт. По данным канала, российская система ПВО сбила дрон над городом примерно в 13:00.

По информации Mash, разрушений нет.

За последние восемь дней это уже третья попытка Вооруженных сил Украины атаковать аэропорт в Брянске. 10 февраля сообщалось, что ВСУ дважды за двое суток предпринимали атаку по объекту с помощью беспилотников. Тогда факт атаки ВСУ подтвердил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, БПЛА был сбит, пострадавших и разрушений нет.

Ранее власти Брянской области установили режим высокой террористической опасности без указания даты его снятия. Они подчеркнули, что в регионе по-прежнему сохраняется угроза террористических актов.