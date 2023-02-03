В Брянской области ввели бессрочный режим высокой теропасности

Фото: Юлия Заболотько/РИА Новости

Власти Брянской области установили режим высокой террористической опасности без указания даты его снятия. Они подчеркнули в группе во «ВКонтакте», что в регионе по-прежнему сохраняется угроза террористических актов.

В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14:00 часов 3 февраля 2023 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности, — говорится в сообщении.

В правительстве области отметили, что на территории региона запрещены полеты воздушных судов любого рода, включая беспилотники.

Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил, что система ПВО отразила ракетный удар ВСУ. Были сбиты четыре ракеты. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

1 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. По данным канала, ракета упала вблизи нефтеперегонной станции «Новозыбково». В месте удара образовалась воронка диаметром 20 метров. НПС, через которую ежегодно поставляется в Европу свыше 33 млн тонн нефти, получила незначительные повреждения и временно лишилась электроснабжения. Минобороны России эту информацию также не комментировало.