Mash: ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по нефтепроводу в Брянской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Telegram-канал Mash сообщил, что украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. По данным канала, ракета упала вблизи нефтеперегонной станции (НПС) «Новозыбково». Миноброны России эту информацию не подтвердило.

Telegram-канал сообщает, что в месте удара образовалась воронка диметром в 20 метров. НПС, через которую ежегодно поставляется в Европу свыше 33 млн тонн нефти, получила незначительные повреждения, она временно лишилась электроснабжения.

По сведениям канала, в результате удара никто не пострадал. Весь персонал НПС был своевременно эвакуирован.