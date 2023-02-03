Система ПВО сбила ракеты ВСУ над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Брянской области, сбиты четыре ракеты, сообщил в своем Telegram-канал глава региона Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Сегодня в пять утра украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Сбиты четыре ракеты. Пострадавших и разрушений нет, — написал губернатор.

Глава региона добавил, что на месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее в Брянской области в очередной раз продлили срок действия высокого («желтого») уровня террористической опасности. Власти региона призвали жителей с пониманием относиться к мероприятиям по обеспечению безопасности, следить за новостями в СМИ и сообщениями на официальных сайтах госорганов, сообщать силовикам о совершенных или готовящихся преступлениях. Кроме того, местные власти напомнили о запрете полетов всех воздушных судов и квадрокоптеров.