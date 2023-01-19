В Брянской области продлен высокий уровень террористической опасности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти граничащей с Украиной Брянской области приняли решение продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности на 15 суток, сообщается на сайте местного правительства. Впервые он был введен в регионе 11 апреля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевался.

В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта <...> решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14:00 19 января 2023 года установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности сроком на 15 суток, — сказано в сообщении.

В обладминистрации призвали жителей с пониманием относиться к мероприятиям по обеспечению безопасности, следить за новостями в СМИ и сообщениями на официальных сайтах госорганов, сообщать силовикам о совершенных или готовящихся преступлениях. Кроме того, местные власти напомнили о запрете полетов всех воздушных судов и квадрокоптеров.

Всего в России есть три уровня террористической угрозы. Повышенный («синий») устанавливают, если есть информация о возможности совершения теракта. Высокий («желтый») — если такая информация подтверждена. Критический («красный») — когда теракт уже совершен или были предприняты действия, создающие его угрозу.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по граничащей с республикой территории Унечского района. Он подчеркнул, что системы ПВО ВС РФ отразили атаку, на месте инцидента работают оперативные службы.