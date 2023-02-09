Обломки сбитого под Брянском беспилотника ВСУ упали на дом Богомаз: обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на строящийся дом под Брянском

Фото: МО РФ

Обломки сбитого в Брянском районе украинского беспилотника упали на строящийся дом, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Оперативные службы устранили все последствия ЧП.

По уточненным данным, в результате отраженной атаки в Брянском районе обломки БПЛА упали на строящийся дом. Оперативными службами проведены все необходимые мероприятия по ликвидации последствий. Специальная комиссия оценит разрушения, владельцу домовладения будет возмещен ущерб, — написал Богомаз.

В ночь на 9 февраля украинские БПЛА атаковали Стародубский округ Брянской области. Атака была успешно отражена российской системой ПВО.

Ранее власти Брянской области установили режим высокой террористической опасности без указания даты его снятия. Они подчеркнули, что в регионе по-прежнему сохраняется угроза террористических актов.

3 февраля Богомаз сообщил, что система ПВО отразила ракетный удар ВСУ. Были сбиты четыре ракеты. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. По данным канала, ракета упала вблизи нефтеперегонной станции «Новозыбково». В месте удара образовалась воронка диаметром 20 метров. НПС, через которую ежегодно поставляется в Европу свыше 33 млн тонн нефти, получила незначительные повреждения и временно лишилась электроснабжения. Минобороны России эту информацию не комментировало.