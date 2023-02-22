ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область

Фото: t.me/vvgladkov

В Шебекинском городском округе Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Первое Цепляево, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, снарядами повреждены три дома, также загорелись две хозяйственные постройки.

В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Первое Цепляево. Пострадавших нет. Снарядами повреждены три домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, — сказано в сообщении.

Ранее со стороны ВСУ были выпущены снаряды по Шебекино, они попали в торговый центр, в результате чего здание загорелось. Среди пострадавших — мужчина, его ранило осколками. Врачи оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое, сейчас ему оказывается необходимая медпомощь.

Позднее после еще одного обстрела со стороны ВСУ в местную центральную районную больницу был доставлен еще один пострадавший — мужчина с контузией в состоянии средней степени тяжести. В результате повторного обстрела была повреждена кровля частного дома.