ВСУ обстреляли Курскую область почти 40 раз за сутки За минувшие сутки ВСУ 38 раз обстреляли территорию Курской области

ВСУ за сутки 38 раз обстреляли приграничные районы Курской области — всего было сбито 36 украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн. По его словам, атака велась в период с 09:00 16 января до 07:00 17 января. В числе поврежденных губернатор назвал фасад и остекление двух домов, два автомобиля в хуторе Александровка Рыльского района.

Сбито 36 беспилотников различных типов. 38 раз враг обстрелял приграничные районы из артиллерийского орудия. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сбросов взрывных устройств, — отметил он.

Ранее ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре на территории ЛНР. Атака была осуществлена с помощью беспилотников самолетного типа, что привело к возгоранию на энергообъекте и отключению электричества в ряде населенных пунктов.

Утром 16 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 106 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 44 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Рязанской областей соответственно, по 11 — над Ростовской и Воронежской областями.