ВСУ обстреляли Донецк СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк девятью натовскими снарядами

Фото: Staff Sgt. Adeline Witherspoon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гаубица M777

Украинские войска выпустили девять натовских снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По его данным, первым под обстрел попал Киевский район столицы республики.

По направлению: 23:35 (совпадает с мск) — населенный пункт Яснобродовка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, — отмечается в сообщении.

Чуть позже, в 23:45, Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. На этот раз были выпущены четыре снаряда, а в 23:50 еще двумя снарядами ВСУ ударили по Петровскому району города.

Вашингтон поставил Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, которые ВСУ используют для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Такой же калибр имеют немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, также переданные Украине Западом.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела города со стороны ВСУ вечером 5 сентября. По его словам, мужчина был убит при обстреле Куйбышевского района Донецка. Он также добавил, что при обстреле Петровского района ранения получил мужчина 1973 года рождения.