ВСУ атаковали гражданскую машину в Курской области

Один человек пострадал при атаке ВСУ на Рыльский район Курской области, заявил глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По словам губернатора, мужчину госпитализируют в Курскую областную больницу.

Сегодня рано утром на автодороге около деревни Викторовка Рыльского района вражеский дрон атаковал автомобиль. В результате ранен 47-летний мужчина, — написал Хинштейн.

Он добавил, что у пострадавшего множественные слепые осколочные ранения головы, шеи, левой руки и ноги, а также акубаротравма. Глава области пожелал раненому скорейшего выздоровления.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что над Череповцом средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата. По его информации, оперативные службы работают на месте.

До этого Министерство обороны России отчиталось об уничтожении 33 украинских дронов над шестью российскими регионами за ночь. Средства ПВО перехватили и поразили цели в Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областях и в Крыму.