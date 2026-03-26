Все частные клиники одного российского региона отказались от абортов В Свердловской области все частные клиники отказались от абортов

Все частные клиники Свердловской области добровольно отказались от проведения абортов, сообщает 66.ru со ссылкой на пресс-службу минздрава региона. В ведомстве уточнили, что теперь услугу по искусственному прерыванию беременности в регионе оказывают только государственные учреждения в рамках системы обязательного медицинского страхования.

По данным портала, первой процедуру из своего перечня исключила екатеринбургская клиника «Шанс» еще в декабре 2025 года. Главный врач учреждения Александр Беляев пояснил, что решение было продиктовано морально-этическими соображениями и сложной демографической ситуацией в стране.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов сообщил, что более тысячи частных медицинских организаций в России добровольно отказались от лицензий на проведение абортов. По его словам, на сегодняшний день 36% коммерческих клиник страны официально исключили эту услугу из перечня предоставляемых.

Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании палаты заявил, что решение о прерывании беременности должна принимать сама женщина. Недопустимо оказывать на нее давление в этом вопросе, отметил он.