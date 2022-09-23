Врачи Подмосковья спасли пациента с перерезанной артерией

Подмосковные врачи спасли пациента с перерезанной артерией. Мужчина получил опасную травму, упав на стекло, сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области. Заместитель главного врача по хирургии Александр Перетечиков отметил, что пострадавший был доставлен в приемное отделение Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова с обширной раной нижней трети правого плеча, во время операции выяснилось, что идет сильное кровотечение из магистральных артерий и вены.

Это могло привести к критическим последствиям — от нарушения жизнеспособности периферических отделов верхней конечности до летального исхода, — добавил Перетечиков.

Врач рассказал, что для восстановления проходимости сосудов вызвали сосудистого хирурга из МОНИКИ имени Владимирского, который смог успешно закончить операцию и наложить швы на поврежденные вену и артерии. В настоящее время мужчину выписали из больницы, поврежденная рука полностью функционирует.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области ранее сообщила, что врачи Домодедовской больницы спасли 70-летнюю пациентку со скоплением 1,5 литра жидкости в сердце. Пенсионерку доставили в крайне тяжелом состоянии в отделение анестезиологии и реанимации и выявили опасный диагноз — тампонада сердца.