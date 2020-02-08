Анализы находящегося на лечении в инфекционной больнице в Чите гражданина Китая снова отправили в Новосибирск, сообщил замминистра Забайкальского края Антон Краснояров.
По его словам, пациента выпишут при получении двух подряд отрицательных результатов.
Он также уточнил, что врачи не выявили вирус у супруги заболевшего, однако женщина должна пройти повторную проверку,
Ранее NEWS.ru писал, что число жертв коронавируса в Китае возросло до 908 человек. Количество инфицированных к настоящему моменту превышает 40 тысяч человек.
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