https://static.news.ru/photo/f1bab2dc-4be6-11ea-b24a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анализы находящегося на лечении в инфекционной больнице в Чите гражданина Китая снова отправили в Новосибирск, сообщил замминистра Забайкальского края Антон Краснояров.

По его словам, пациента выпишут при получении двух подряд отрицательных результатов.

Он также уточнил, что врачи не выявили вирус у супруги заболевшего, однако женщина должна пройти повторную проверку, передаёт «МК в Чите».

Ранее NEWS.ru писал, что число жертв коронавируса в Китае возросло до 908 человек. Количество инфицированных к настоящему моменту превышает 40 тысяч человек.