Возросло число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Перми Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми возросло до шести

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Число людей, пострадавших в результате пожара на ТЭЦ-9 в Перми, выросло до шести, сообщили РИА Новости представители регионального Минздрава. Состояние трех человек оценивается как удовлетворительное, они отказались от госпитализации.

На месте пожара к бригаде скорой медпомощи обратились за медицинской помощью еще три мужчины. Они осмотрены медицинскими работниками, их состояние удовлетворительное, — подчеркнули в ведомстве.

Пожар на ТЭЦ-9 в Перми произошел утром 30 ноября. В результате происшествия с территории объекта были эвакуированы более 500 человек. Один из пострадавших погиб, сообщили ранее в Минздраве региона.

В пресс-службе краевого МЧС в разговоре с NEWS.ru сообщили, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Впоследствии пожар на станции был ликвидирован. К тушению были привлечены 79 человек личного состава, 23 единицы техники.

В ГУ МЧС подчеркнули, что пожар произошел из-за ремонтных работ на кровле одного из цехов.