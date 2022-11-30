Погиб один из пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Перми Минздрав сообщил о гибели одного из троих пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми

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Один из трех пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми погиб, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. В ведомстве пояснили, что реанимационные мероприятия не дали результата.

Один из пострадавших погиб, реанимационные мероприятия, к сожалению, оказались безуспешными. Два человека остаются в ожоговом отделении, — сказали в Минздраве.

В пресс-службе краевого МЧС в разговоре с NEWS.ru сообщили, что пожар на станции был ликвидирован. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К тушению были привлечены 79 человек личного состава, 23 единицы техники.

Пожар на ТЭЦ-9 в Перми произошел утром 30 ноября. В результате происшествия с территории объекта были эвакуированы более 500 человек.