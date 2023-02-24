В Новосибирске мужчины устроили побоище у стриптиз-клуба

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Двое мужчин устроили драку утром 24 февраля возле одного из стриптиз-клубов в Новосибирске, передает паблик «АСТ-54». Сначала в потасовке участвовали лишь двое, затем другие люди постарались разнять дерущихся. Столкновение происходило на проезжей части.

Во время драки неизвестный мужчина ударил по голове одного из тех, кто пытался разнять дерущихся. Последний потерял сознание и упал на асфальт. Остальные постарались привести его в чувство, но безуспешно. В итоге мужчину без сознания унесли на тротуар.

Ранее в московском торговом центре «Авиапарк» группа подростков устроила драку. Об одного из участников побоища даже сломали поднос. Канал писал, что в потасовке схлестнулись две компании молодых людей, а причиной конфликта стало то, что одной группе не понравилось, как была одета другая.

SHOT утверждал, что стычки происходили на всех этажах ТЦ. При этом подростки дрались в разных «форматах».