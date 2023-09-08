Воспитательница в детском саду Ингушетии побила детей и попала на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Воспитательница в частном детском саду Ингушетии побила детей, сообщает RT. Инцидент произошел во время тихого часа. Противоправные действия педагога зафиксировала камера видеонаблюдения.

На опубликованных кадрах женщина бьет ребенка, после чего он начинает плакать. Она укрывает его одеялом и идет к следующей кровати, где шлепок получает еще один воспитанник. После этого педагог уходит из комнаты, оставляя плачущих детей.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Магасе. Произошедшим заинтересовалась прокуратура, проводится проверка.

В Новосибирске ранее закрыли частный детский сад, где сотрудники избивали воспитанников. О происходящем стало известно после того, как мать одного из детей посмотрела запись видеонаблюдения.

За неделю до этого другая родительница заметила на голове у сына синяк. Ребенок не мог рассказать о происходящем из-за аутизма. Мать мальчика добавила, что воспитатели присылали ей фотографии, где «дети радостные и счастливые». В настоящий момент уточняется число детей ребят, которые пострадали от действий педагогов. По словам женщины, они напуганы и не хотят об этом рассказывать.