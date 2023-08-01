В Новосибирске закрыли частный детсад, где били воспитанников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Октябрьском районе Новосибирска закрыли частный детский сад, где били воспитанников. Мать одного из пострадавших детей рассказала «360», что заметила синяк на голове сына за неделю до того, как стало известно о жестоких методах, которые применяли воспитатели. Тогда сотрудница объяснила появление синяка падением с горки. Мать мальчика отметила, что ребенок не мог рассказать ей о происходящем: у мальчика проблемы с речью из-за аутизма.

Фотографии нам в группу присылали, где дети радостные и счастливые, сидят, лепят или рисуют. Помимо моего пострадал еще один мальчик, если говорить о битье. Общую численность пострадавших уточняют. Дети напуганы и не хотят об этом разговаривать, — поделилась мать пострадавшего.

Об избиениях стало известно, когда мать другого ребенка пришла в группу, а ее сын плакал. Тогда женщина решила посмотреть записи с камер видеонаблюдения и узнала, какие методы воспитания используют в частном детском саду. Собеседница издания уточнила, что подала заявление в правоохранительные органы. Следственный комитет и ПДН отреагировали на следующий день.

Мать пострадавшего пояснила, что отдала ребенка в частный детский сад, так как там меньше людей, чем в бюджетном. Врачи рекомендовали, чтобы мальчик находился в социуме. После того, как правда вскрылась, директор извинилась через мессенджер и заявила, что это единичный случай и ребенка била не она, а другая воспитательница. Женщина не стала отвечать ей и отказалась контактировать с сотрудниками детского сада.

В Следственном управлении СКР по Новосибирской области рассказали, что работу детского сада приостановили. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Директору предъявили обвинение. Сейчас проводится сбор и закрепление доказательств.

В Нижнем Тагиле сотрудницу сада для детей с инвалидностью ранее обвинили в жестоком обращении с воспитанниками. По словам одной из матерей, педагог пинала ее сына по голове. Женщина обратилась в суд.