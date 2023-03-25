«Воскресшая» собака выдала петербургского живодера SHOT: фигурант дела о расстреле собак в Петербурге усыплял животных и выбрасывал на улицы

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Санкт-Петербурге зоозащитники заинтересовались случаем с собакой, которую обнаружили еле живой на улице после того, как хозяин вызвал на дом предполагаемого ветеринара, чтобы тот усыпил животное, пишет Telegram-канал SHOT. Петербуржец наткнулся в социальных сетях на объявление мужчины, предложившего быстро избавиться от приболевшей собаки за 13 тысяч рублей. Вызванный им мужчина сделал псу укол и забрал на кремацию.

Вскоре после инъекции «воскресшую» собаку обнаружили возле мусорных контейнеров. Пса отвезли в ветеринарную клинику, где специалисты установили, что предполагаемый врач вколол ей недостаточно смертельного яда. Овчарку выходили, сейчас она здорова и живет в питомнике.

Зоозащитники выяснили, что услугами живодера пользовались многие жители города, которых мошенник убеждал в том, что животное нужно усыпить, даже когда питомцы не были сильно больны. По данным SHOT, на него подано заявление в прокуратуру. Кроме того, сообщалось, что в 2009 году этот мужчина был участником дела о расстреле собак. Его разыскивают полицейские, которые также проверяют, есть ли у него ветеринарное образование.

Ранее в Тюмени в суд передали дело живодера, разрубившего топором голову собаке. Еле живого пса по кличке Оскар обнаружили в мусорном баке случайные прохожие. Животное спасли, но из-за травмы Оскар навсегда ослеп. Живодеру грозит три года тюрьмы.