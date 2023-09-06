Воровавшего лекарства нижегородского онколога арестовали на два месяца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд арестовал на два месяца заведующего отделением онкологии центральной районной больницы в Семенове Нижегородской области Олега Тюкалова, сообщает РЕН ТВ. Его задержали 5 сентября по подозрению в воровстве лекарств для тяжелобольных. Отмечается, что вместо дорогостоящих препаратов он вливал пациентам обычный физраствор.

Свою вину в суде медик не признал и выразил сожаление, что подобная ситуация произошла в отделении, где он работал.

Это неправда, давайте дождемся результатов следствия, — ответил он журналистам.

Накануне стало известно, что врач поручил медсестрам колоть физраствор безнадежно больным пациентам. Во время допроса он признался, что некоторым пациентам действительно кололи физраствор. Делалось это, по его словам, для того, чтобы сохранить лекарства для тех больных, которых еще можно спасти. Однако, по версии следствия, дорогостоящие препараты завотделением списывал и продавал на черном рынке.

Ранее в подмосковном Видном полицейские задержали врача Александра Яковенко, который выгнал из машины скорой помощи 13-летнего задыхавшегося мальчика. Следователи вменяют ему оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и покушение на мошенничество в крупном размере.