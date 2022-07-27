Воронежские власти сочли дискредитацией ВС РФ буквы Z на машинах россиян

Фото: Администрация городского округа города Воронеж

Губернатор Александр Гусев и правительство Воронежской области расценили поступок вандалов, разукрасивших машины местных жителей литерами Z, дискредитацией ВС РФ. В Telegram-канале областной администрации привели заявление воронежских властей, которые посчитали, что буквы Z на автомобилях не только дискредитируют российскую армию, но также нарушают институт частной собственности. В правительстве Воронежской области надеются, что виновных накажут.

Сегодня ночью на улице Южно-Моравской в Воронеже неизвестные разрисовали несколько десятков автомобилей символикой специальной военной операции на Украине. Мы уважаем право частной собственности и считаем случившееся на ул. Южно-Моравской гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию ВС РФ, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Воронеже неизвестный минувшей ночью прошел по городу и нанес на автомобили неофициальный символ российской спецоперации на Украине — литеру Z. Надписи на припаркованные машины наносились при помощи баллончика с красной краской.

Ранее заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Сергей Гусев сообщил, что в Минобороны не принимают латинские буквы V и Z в качестве официальных воинских символов (обозначений) СВО. Знак Z используется как символ поддержки российской спецоперации на Украине. Буквы Z и V наносят на российскую военную технику, которая участвует в спецоперации на Украине. Z означает «За победу», V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».