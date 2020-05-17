Воробьёв сместил дату открытия магазинов стройматериалов в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/b5b45a94-9854-11ea-a174-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Магазины, торгующие строительными и отделочными материалами и товарами для сада, смогут возобновить деятельность в Подмосковье не ранее 25 мая. Это следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьёва.

Возобновление деятельности объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, допускается с даты направления уведомления о готовности объекта розничной торговли в адрес Минсельхоза области и органа местного самоуправления, но не ранее 25 мая 2020 года, — говорится в документе.

Ранее на сайте губернатора было опубликовано постановление с информацией о том, что такие магазины могут быть открыты не ранее 18 мая.

17 мая губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о частичной отмене ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. Решение об этом он принял, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, в которых указаны условия смягчения мер.

Так, с 18 мая в Московской области начнут работать промышленные предприятия, будет сняты с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство, возобновятся работы на объектах ЖКХ, писал NEWS.ru.