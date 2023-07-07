Вооруженный ножами мужчина напал на отдел полиции в Кузбассе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кемеровской области мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на отдел полиции и ранил двух сотрудников, сообщает Telegram-канал SHOT. Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в городе Киселевске. Утром 7 июля 32-летний житель поселка Карагайлинский Артем Булатов пришел к отделу полиции с двумя ножами и попытался войти внутрь. Дежурный заблокировал дверь и вызвал Росгвардию. По словам мужчины, ножи он взял дома для самозащиты. Цель своего прихода в полицию он не объяснил.

При попытке задержания мужчины, двое полицейских получили ранения. Злоумышленнику удалось сбежать, но некоторое время спустя его задержали. Сопротивления мужчина при этом не оказал.

В настоящее время его допрашивают следователи. Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за употребление наркотиков.

Сотрудники отдела полиции в результате нападения серьезных ранений не получили. Медицинскую помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась, передает Telegram-канал Mash Siberia.

Накануне похожий случай произошел в поселке Бай-Хаак в Туве. Местный житель напал с ножом на полицейских, которые прибыли для его задержания. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие, в результате злоумышленник получил пять огнестрельных ранений и был доставлен в больницу. До нападения на полицейских он избил свою жену, которой потребовалась госпитализация.