Жителю Тувы прострелили ноги при попытке напасть на полицейских с ножом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителю Тувы прострелили ноги после того, как он попытался напасть на полицейских с ножом, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. Мужчину это не остановило, и он попытался вновь напасть на сотрудников правоохранительных органов, из-за чего получил пулю в корпус. Мужчину доставили в больницу с пятью огнестрельными ранениями.

По данным SHOT, инцидент произошел в ночь на 7 июля в поселке Бай-Хаак в Туве. В больницу Тандинского ранения поступила женщина со множественными травмами, включая сотрясение мозга. Врачи узнали, что ее сильно избил муж, и обратились в полицию. Получив обращение, сотрудники правоохранительных органов выехали в дом пары.

Увидев их, мужчина взял нож и бросился в их сторону. Полицейские четыре раза выстрелили ему по ногам, после чего дебошир упал. Когда они попытались надеть на него наручники, он вновь замахнулся ножом, из-за чего ему выстрелили в туловище.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью супруге. Нападение на полицейских пока не расследуется.

Ранее вооруженный мужчина напал на полицейских в Новошахтинске. Ранение получил один сотрудник полиции, угрозы для его жизни не было. На следующий день нападавший был задержан. Его зовут Павел Николин, ранее он был судим за кражу и разбой.