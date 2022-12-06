В Новошахтинске мужчина открыл стрельбу по полицейским

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Вооруженный мужчина напал на полицейских в Новошахтинске, сообщили NEWS.ru в ГУ МВД по Ростовской области. В ведомстве уточнили, что один сотрудник полиции получил ранение, но его жизни ничего не угрожает. После этого силовики получили приказ надеть бронежилеты и вооружиться автоматами для поисков преступника. В городе введен план «Сирена» для поимки злоумышленника.

Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в нападении на сотрудников УМВД РФ по городу Новошахтинску. Преступление совершено сегодня в районе 12 часов в пригороде Новошахтинска. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. Выясняются все обстоятельства произошедшего. [Приметой подозреваемого является] камуфлированная форма. Жизни раненного полицейского ничего не угрожает, — заявили в ведомстве.

По информации Telegram-канала SHOT, мужчина в камуфляже стрелял в полицейских из пулемета Калашникова. Сотрудники ППС заметили вооруженного мужчину, когда патрулировали местность по заявлению о пропавшем человеке. Отмечается, что как только злоумышленник увидел стражей порядка, то сразу открыл огонь на поражение.

Как пишет SHOT, ранение получил 27-летний сержант. Сейчас он находится в больнице с огнестрельным ранением в области таза. Известно, что нападавшего пока не нашли, его личность также пока не установлена. Telegram-канал Baza пишет, что мужчина с пулеметом в Новошахтинске может быть дезертиром. По сведениям канала, в городе сейчас закрывают выезды и детские сады.

Ранее в Костромской области пожилой мужчина выстрелил в полицейского, сопровождавшего его в служебный автомобиль. От полученных ранений правоохранитель скончался. Подозреваемого вскоре нашли в заброшенном здании в лесополосе. После переговоров мужчина 1958 года рождения сдался полиции. Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим.