Военный эксперт рассказал о первой линии обороны в Белгородской области Военный блогер Живов назвал пограничников в Белгородской области первой линией обороны

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Наибольшее беспокойство вызывает ситуация на границе Белгородской, Курской и Брянской областей с Украиной, где происходит постоянное наращивание сил ВСУ, рассказал в беседе с «Радио 1» военный блогер Алексей Живов. По словам эксперта, речь идет уже не об отдельных группах украинских диверсантов, поэтому пограничники в Белгородской области на данный момент фактически являются первой линией обороны.

Они сражаются, гибнут, получают ранения, но не отступают. С ними оборону держат спецподразделения ФСБ и других служб, а также солдаты-срочники. Очевидно, что туда надо подтягивать резервы, но снимать их нужно не с линии соприкосновения, а из глубины страны, чтобы нигде не ослаблять позиции. Очень мужественные наши ребята там находятся и защищают страну с оружием в руках, — подчеркнул Живов.

Блогер рассказал, что ВСУ проводят специальные войсковые операции с использованием тяжелого вооружения с целью нанесения максимального урона гражданской инфраструктуре, а также оказания военно-психологического давления на граждан России.

Ранее на территории промзоны в городе Шебекино Белгородской области, попавшей под обстрел из украинских «Градов», произошел пожар. В интернете были опубликованы кадры с места возгорания.