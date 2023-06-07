Появились кадры пожара из промзоны в Шебекино, обстрелянной из «Градов» Baza показала кадры пожара в промзоне Шебекино, попавшей под обстрел из «Градов»

Фото: Николай Гынгазов/ТАСС

Дым в небе над Шебекино

Telegram-канал Baza сообщает, что на территории промзоны в городе Шебекино Белгородской области, попавшей под обстрел из украинских «Градов», произошел пожар. В Сети были опубликованы кадры с места возгорания. На записи видно, как из здания идёт большое облако черного дыма. Минобороны России и местные власти не комментировали эти кадры.

По данным Telegram-канал Mash, на территории промзоны горит бывший нефтеперерабатывающий завод. Других подробностей нет.

О том, что город Шебекино накрыли из РСЗО «Град», ранее сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, более 40 снарядов попали на территорию промзоны, обстрел продолжается.

До этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины за сутки более 500 раз обстреляли Белгородскую область. По его словам, 460 снарядов выпущено по Шебекинскому городскому округу, 26 взрывных устройств было сброшено с дронов. Также, по словам Гладкова, в поселке Маслова Пристань погибли две женщины, они находились в автомобиле, когда ВСУ обстреляли участок автодороги.