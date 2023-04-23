Военкоры рассказали, почему тепловизоры ВСУ «не видят» российских военных «Военкоры русской весны»: российские военные укрываются под «плащами-невидимками» во время ночных боев в зоне СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Российским военнослужащим удается оставаться незамеченными во время ночных боев в зоне СВО благодаря «плащам-невидимкам», сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны». По сведениям журналистов, накидки из теплоизоляционного материала позволяют солдатам подобраться ночью к противнику и обезвредить его.

Материал поглощает тепло, выделяемое человеческим телом, и скрывает человека от спецприборов, что позволяет незаметно ночью приближаться к позициям ВСУ, — говорится в сообщении.

По информации канала, еще до начала спецоперации на Украине не раз сообщалось о подобных разработках в России и других странах.

Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что для сведения к минимуму рисков для жизни в зоне СВО при атаке беспилотников необходимо использовать ограждения в виде сетки-рабицы. По его словам, она распределит по своей площади ударные нагрузки. Рогозин подчеркнул, что в случае неудачного подбора защитной сетки военнослужащий может погибнуть под обстрелами.