Военкор Коц призвал власти Чечни наказать избивших Милашину и Немова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц осудил нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Он призвав руководство Чечни привлечь виновных к ответственности. Военкор написал в своем Telegram-канале, что оправдывать избиение журналиста и женщины ее политической и идеологической позицией изначально ущербно.

Для главы Чечни и ее силовых структур должно стать делом чести найти, показать и показательно наказать тех, кто позорит республику. В которой, как в 90-е, среди бела дня похищают и пытают людей, — написал Коц.

Военкор отметил, что в случае с избиением Милашиной, которую он увидел на фото с обритой, залитой зеленкой головой и с переломанными пальцами, ему все равно, о чем она писала и как. Коц отметил, что зеленка на лице журналистки — «пятно не только на Чечне», но и может стать пятном на всей российской системе правосудия, если нападение останется безнаказанным.

Милашину и Немова избили в Грозном утром 4 июля. Журналистка и адвокат прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Сайди Янгулбаева. После нападения журналистку и правозащитника доставили в больницу с множественными ушибами. У Милашиной диагностировали переломы пальцев. Немов, предположительно, получил ножевое ранение в ногу. Он плохо двигается, ему дали обезболивающее.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что нападения на журналистов преступны и недопустимы. Парламентарий сообщил, что возглавляемый им комитет по информационной политике обратится в Генпрокуратуру и СК РФ в связи с избиением Милашиной и Немова.