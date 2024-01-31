Водителя автобуса хоккейной команды арестовали после смертельного ДТП Водителя попавшего в ДТП на Урале автобуса арестовали до 28 марта

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Невьянский городской суд арестовал водителя автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду и попавшего в ДТП, унесшего жизни четырех человек, передает ТАСС. Мужчину заключили под стражу до 28 марта.

Постановлением суда Игорь Миненко был взят под стражу по 28 марта 2024 года включительно, — уточнили в суде.

Массовая авария произошла 29 января в районе поселка Верх-Нейвинский. По предварительным данным, у автобуса, в салоне которого находились 18 человек, лопнуло колесо, из-за чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Citroen.

В результате ДТП погибли четыре человека, в числе которых тренер детской хоккейной команды «Кедр» Виталий Плешков, водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров. Пострадали трое хоккеистов, один из них в тяжелом состоянии был отправлен в больницу в Екатеринбург, еще двоих спортсменов госпитализировали в больницу Новоуральска.

Ранее мать 15-летнего хоккеиста, который получил разрыв руки в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Серовском тракте под Новоуральском, рассказала, что ее сына ввели в искусственную кому. По словам женщины, мальчик также потерял много крови, и ему выбило зуб. Врачи прооперировали ребенка, им удалось стабилизировать его состояние, однако к настоящему моменту пострадавший все еще в реанимации.