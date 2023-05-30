Водитель на BMW сбил четырех человек на тротуаре в подмосковных Мытищах В Подмосковье водитель на BMW сбил четырех человек на тротуаре, пострадавшие госпитализированы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Мытищах четыре человека пострадали в результате ДТП. Как сообщили «360» в пресс-службе управления МВД по Московскому району городского округа, автомобиль BMW врезался в пешеходов на тротуаре на Олимпийском проспекте у здания колледжа.

Уточняется, что авария произошла 30 мая в 10:00. Трое пострадавших доставлены в больницу, еще одному помощь оказали на месте.

Водитель, управляя автомобилем, выехал на тротуар. Совершил наезд на трех пешеходов, в результате ДТП три человека госпитализированы, — рассказали в правоохранительном ведомстве.

По данным Telegram-канала «112», в ДТП пострадали четыре человека.

Травмы получили две женщины, 16-летний подросток и 18-летняя девушка. По предварительной информации, в результате столкновения у одной из женщин выбиты зубы и сломана нога, у девушки — сотрясение мозга.

Ранее в Амурской области двое мужчин, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, наехали на сотрудника полиции, пытавшегося их остановить. Инцидент произошел в Тынде. Пострадавший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело в отношении двоих граждан 28 и 29 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Пострадавший госпитализирован в местную больницу. О его состоянии не сообщается.