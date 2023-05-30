Двое пьяных в Приамурье на автомобиле сбили полицейского

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Амурской области двое мужчин, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, наехали на сотрудника полиции, пытавшегося их остановить. Инцидент произошел в Тынде. Пострадавший госпитализирован. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело в отношении двоих граждан 28 и 29 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), — говорится в сообщении.

По информации следствия, утром 26 мая в районе перекрестка улицы Красная Пресня и автодороги А-360 «Лена» один из подозреваемых, употребив алкоголь, сел за руль автомобиля и совершил наезд на полицейского, который пытался пресечь противоправные действия данного гражданина. При этом второй подозреваемый также применил к стражу порядка насилие.

Пострадавший госпитализирован в местную больницу. О его состоянии не сообщается.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель сбил ребенка на самокате и врезался в стену дома в Свердловской области. 11-летний мальчик получил серьезные травмы и впал в кому. Виновника ДТП задержали, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде водитель во время парковки автомобиля переехал сидевшего у лужи ребенка. Автомобилист рассказал, что просто не заметил мальчика, мать которого в это время находилась на остановке и разговаривала по телефону. В результате мальчик отделался царапинами и легким шоком.