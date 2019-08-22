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За минувшие сутки вода ушла из девяти населённых пунктов Дальнего Восток. Ещё 77 остаются подтопленными из-за паводка, сообщает МЧС РФ .

В 4 субъектах (Хабаровский и Приморский край, Амурская область и Еврейская автономная область) остаются подтопленными: 69 населённых пунктов, 180 жилых домов, а также 2286 приусадебных участков, — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что к ликвидации последствий привлечены более 2,2 тысяч человек и 620 единиц техники.

Как писал News.ru, в Амурской области сыновья бросили парализованную мать во время наводнения. При этом сотрудники экстренных служб заранее обходили дома и предупреждали местных жителей об эвакуации.