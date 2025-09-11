Свидетель спустя четверть века указал на убийц в громком деле

Во Владивостоке раскрыто убийство мужчины, совершенное 26 лет назад, сообщили в СК России по Приморскому краю. Тело потерпевшего было обнаружено в лесном массиве недалеко от пляжа «Змеинка». Установлен свидетель преступления, показания которого позволили выявить лиц, причастных к убийству. В отношении свидетеля проведена проверка на полиграфе, подтвердившая достоверность его показаний, а также выполнена проверка показаний на месте происшествия.

Следственными органами СКР по Приморскому краю установлены обстоятельства убийства мужчины, который был обнаружен в лесном массиве недалеко от пляжа «Змеинка» во Владивостоке 26 лет назад. По подозрению в совершении убийства задержан 55-летний мужчина, — сказано в заявлении.

По данным следствия, в феврале 1999 года фигурант вместе с соучастником нанесли смертельные телесные повреждения 23-летнему потерпевшему, после чего пытались сжечь тело. Мотивом преступления стала личная неприязнь, вызванная подозрением в угоне автомобиля потерпевшим. По ходатайству следователя фигурант взят под стражу. Ему предъявлены обвинения.

