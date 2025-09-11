Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 09:50

Свидетель спустя четверть века указал на убийц в громком деле

Во Владивостоке задержан подозреваемый в убийстве 26-летней давности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во Владивостоке раскрыто убийство мужчины, совершенное 26 лет назад, сообщили в СК России по Приморскому краю. Тело потерпевшего было обнаружено в лесном массиве недалеко от пляжа «Змеинка». Установлен свидетель преступления, показания которого позволили выявить лиц, причастных к убийству. В отношении свидетеля проведена проверка на полиграфе, подтвердившая достоверность его показаний, а также выполнена проверка показаний на месте происшествия.

Следственными органами СКР по Приморскому краю установлены обстоятельства убийства мужчины, который был обнаружен в лесном массиве недалеко от пляжа «Змеинка» во Владивостоке 26 лет назад. По подозрению в совершении убийства задержан 55-летний мужчина, — сказано в заявлении.

По данным следствия, в феврале 1999 года фигурант вместе с соучастником нанесли смертельные телесные повреждения 23-летнему потерпевшему, после чего пытались сжечь тело. Мотивом преступления стала личная неприязнь, вызванная подозрением в угоне автомобиля потерпевшим. По ходатайству следователя фигурант взят под стражу. Ему предъявлены обвинения.

Ранее в Прокопьевске 37-летнего мужчину заподозрили в убийстве знакомого. Как сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области, ночью 8 сентября в квартире на улице Стартовой между мужчинами произошел бытовой конфликт. По версии следствия, во время ссоры подозреваемый напал на оппонента и нанес ему более 180 ударов ножом, топором и другими предметами.

Владивосток
убийства
расследования
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог рассказал, чем обернется для Трампа убийство активиста Кирка
В РФ возбудили первое уголовное дело о незаконном использовании сим-боксов
Сочинские таможенники задержали россиянку с браслетом за 5 млн рублей
В Европе спрогнозировали, когда закончится конфликт на Украине
Названа сумма заработка Овечкина за время «рекламного» отпуска в России
Мать и годовалый ребенок выпали из окна
Вскрылась правда о «мобилизации» военблогера до скандала с деньгами для СВО
В США приспустили флаги
Нападение собаки: инструкция по выживанию и первая помощь
В Евросоюзе потребовали отставки фон дер Ляйен
Российский танк разнес грузинских лучников ВСУ в районе Орехова
Погода сегодня, 11 сентября: тепло скоро кончится, Москва утонет в ливнях?
Косметический гигант из ЕС требует от российской таможни 900 млн рублей
Ученые заметили повышенную активность Солнца
Студент признал вину в убийстве 15-летней школьницы в Петербурге
Нарколог рассказал, как в обществе изменилось отношение к алкоголю
Экономист ответил, как новичкам избежать ошибок при инвестировании
Солнечные затмения, изменившие историю: от древности до наших дней
Депутат озвучил дату индексации военных пенсий
В Петербурге провели новый масштабный рейд по поиску мигрантов
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.